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В США предложили пожить в поместье из фильма «Крестный отец»

New York Post: поместье из фильма «Крестный отец» выставили в аренду в Нью-Йорке

Фото: CBS / Getty Images

В США появилась возможность пожить в поместье из культового фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец». Дом выставили в аренду в честь 50-й годовщины со дня выхода ленты, сообщает New York Post.

Объект находится в нью-йоркском боро Статен-Айленд. В фильме он принадлежал Дону Корлеоне, однако в кадр попал только экстерьер здания — на заднем дворе проходила вечеринка в честь свадьбы дочери Корлеоне. Дом был построен в 1930 году и в последний раз сменил владельца в 2016-м, когда его купили за 2,4 миллиона долларов.

Собственник предложил снять поместье за 1,5 тысячи долларов, за такую сумму желающие смогут проживать в доме с 1 по 31 августа. Площадь особняка составляет 576 квадратных метров, в нем пять спален и семь ванных. Удобства включают бассейн с морской водой, паб в подвале, спортзал и игровую комнату.

Ранее в июле в Огайо выставили на продажу особняк с камерами из тюрьмы, где отбывал наказание известный грабитель банков Джон Диллинджер. Камеры располагаются на кухне и не могут быть убраны, так как были включены в конструкцию дома при строительстве.

Александра Качан
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