Две пропавшие собаки нашлись в брюхе огромного питона

Metro: на свалке в Таиланде нашли семиметрового питона, проглотившего двух собак

Жители провинции Сисакет в Таиланде нашли на свалке семиметрового питона, который проглотил двух домашних собак. Об этом сообщает Metro.

Огромную змею с раздутым животом заметили во время поиска пропавших питомцев. На сделанной очевидцами записи видно, как специалисты вытаскивают рептилию из гнезда, которое она построила под грудой старых бетонных блоков.

Как и ожидалось, собаки нашлись в брюхе питона. Из-за размера своей добычи он с трудом шевелился. Его доставили в центр реабилитации, за ним ухаживают ветеринары.

«Это была одна из самых крупных змей, которую мы когда-либо видели, — рассказал один из специалистов, участвовавших в ее поимке. — По всей видимости, питон жил на этой свалке в течение какого-то времени и питался бездомными животными».

В Таиланде обитает несколько видов питонов, в том числе сетчатый питон, считающийся самой длинной змеей в мире.

Ранее сообщалось, что хозяйка кота в Таиланде нашла своего пропавшего питомца в желудке огромной змеи. Девочка не обнаружила кота за домом, пошла искать его и увидела змею с раздутым животом.