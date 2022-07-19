Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Две пропавшие собаки нашлись в брюхе огромного питона

Metro: на свалке в Таиланде нашли семиметрового питона, проглотившего двух собак

Жители провинции Сисакет в Таиланде нашли на свалке семиметрового питона, который проглотил двух домашних собак. Об этом сообщает Metro.

Огромную змею с раздутым животом заметили во время поиска пропавших питомцев. На сделанной очевидцами записи видно, как специалисты вытаскивают рептилию из гнезда, которое она построила под грудой старых бетонных блоков.

Материалы по теме:
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017

Как и ожидалось, собаки нашлись в брюхе питона. Из-за размера своей добычи он с трудом шевелился. Его доставили в центр реабилитации, за ним ухаживают ветеринары.

«Это была одна из самых крупных змей, которую мы когда-либо видели, — рассказал один из специалистов, участвовавших в ее поимке. — По всей видимости, питон жил на этой свалке в течение какого-то времени и питался бездомными животными».

В Таиланде обитает несколько видов питонов, в том числе сетчатый питон, считающийся самой длинной змеей в мире.

Ранее сообщалось, что хозяйка кота в Таиланде нашла своего пропавшего питомца в желудке огромной змеи. Девочка не обнаружила кота за домом, пошла искать его и увидела змею с раздутым животом.

Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
«Газпром» заявил о невозможности поставить газ в Европу из-за форс-мажора
Байден и Зеленский выступят на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
Архитектор заявил о кардинальных различиях востока и запада Москвы
Госдеп США отреагировал на смерть британского наемника в ДНР
Лавров представит Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
Подсчитаны убытки ретейлеров одежды от ухода из России
Найдена связь между ожирением и кондиционерами
Две пропавшие собаки нашлись в брюхе огромного питона
Посол России понадеялся на развитие отношений с Колумбией
В Турции спрогнозировали распад «американского Ближнего Востока»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.