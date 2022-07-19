Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Фото 47-летней звезды «Отчаянных домохозяек» в плавках восхитило фанатов

47-летняя актриса Ева Лонгория показала тело в купальнике на яхте и порадовала фанатов

Фото: @evalongoria

Американская актриса Ева Лонгория вновь показала тело в купальнике и порадовала фанатов. Соответствующее фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

47-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует на палубе яхты, распустив волосы. Звезда популярного сериала «Отчаянные домохозяйки» одета в плавки от бикини розового цвета, серый свитшот и солнцезащитные очки.

Поклонники восхитились фигурой актрисы и принялись писать ей об этом в комментариях под постом, который набрал более 25 тысяч лайков. «Отличные ножки», «Невероятное тело», «Королева красоты», «Ева, ты великолепна», «Выглядит прекрасно при любых обстоятельствах», — высказывались они.

Ева Лонгория не в первый раз появляется перед фанатами в купальниках. Раннее в июле актрису заметили во время отдыха на яхте в у побережья острова Капри, Италия. Тогда Лонгория предпочла раздельное бикини белого цвета с принтом в виде надписей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
США пригрозили Китаю последствиями за обход антироссийских санкций
Доктор Мясников оценил эффективность вакцинации против коронавируса
В Европарламенте раскрыли сроки введения седьмого пакета санкций против России
Фото 47-летней звезды «Отчаянных домохозяек» в плавках восхитило фанатов
В США заявили об увеличении производства оружия втрое
Миллионы российских пенсионеров получат надбавку к пенсии
Человек погиб в результате стральбы в центре Парижа
США понадеялись на увеличение объемов добычи нефти Саудовской Аравией
Махачеву предрекли тяжелейший в карьере бой против Оливейры
Москвич поделился воспоминаниями о дворовой жизни в центре столицы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.