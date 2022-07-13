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Фанаты восхитились новыми фото 47-летней звезды «Отчаянных домохозяек» в бикини

Daily Mail: фанаты восхитились новыми фото актрисы Евы Лонгории в бикини на яхте

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американскую актрису Еву Лонгорию засняли во время отдыха на яхте в у побережья острова Капри, Италия, в бикини. Соответсвующие снимки папарацци приводит издание Daily Mail.

Отмечается, что 47-летняя знаменитость отправилась в отпуск вместе со своей семьей. На размещенных фотографиях звезда популярного сериала «Отчаянные домохозяйки» запечатлена в компании мужа, бизнесмена Хосе Бастона, и четырехлетнего сына Сантьяго.

Лонгория была одета в раздельный купальник белого цвета с принтом в виде надписей. Кроме того, на кадрах видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы она распустила.

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Читатели материала поделились своим мнением о внешнем виде актрисы в комментариях. «Она выглядит потрясающе», «Она невероятная и выглядит без макияжа восхитительно. Она наносит на лицо слишком много косметики, когда выходит из дома, но ей это не нужно. У нее прекрасная кожа!», «У нее хорошая фигура. Она выглядела фантастически, даже когда была беременна», «Удивительное тело и никаких отвратительных имплантатов», «Сногсшибательна во всех смыслах: никаких имплантов, никаких татуировок, длинных ногтей, искусственного загара, утиных губ. Только тренированное тело и натуральные волосы», — высказывались они.

В июне Ева Лонгория появилась на публике в откровенном наряде и восхитила фанатов. Знаменитость посетила кинофестиваль в Таормине, Италия, в атласном платье в пол бренда Alberta Ferretti, прозрачное декольте которого расшито мерцающими кристаллами. При этом на размещенных фото видно, что она вышла в свет без нижнего белья, дополнив свой образ собранным на голове пучком и макияжем в стиле smoky eyes.

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Мария Винар
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