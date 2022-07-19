В США рассказали о страхе Зеленского перед российской тактикой
Журналист из США Джейми Деттмер рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает страх, что Россия задействует тактику «генерала Мороза» для решения украинского вопроса. Об этом он написал в материале для Politico.
Обозреватель заявил о страхе Зеленского перед холодами, которые вынудят Европу уступить России в области санкций и поставок оружия Украине взамен на импорт газа для обогрева домохозяйств и функционирования экономики. Украинский лидер боится использования этой российской тактики в споре в европейскими странами, отметил автор.
По словам Деттметра, Зеленский поддерживает жесткую антироссийскую позицию и требует, чтобы Европа продолжала усиливать санкции против Москвы, вплоть до эмбарго на поставки газа. Но его мнение и стремление нарастить экономическую войну способно нарушить единство внутри Евросоюза.
«Некоторые европейские дипломаты в личных беседах с Зеленским дают понять, что ему следует смягчить критику. <…> А в последние дни несколько европейских лидеров публично подчеркнули, что Украине не пойдет на пользу, если зимой и без того тяжелый энергетический кризис станет еще более жестоким», — подчеркнул он.
Колумнист добавил, что Киев беспокоится об усталости от ограничений. Однако ему также следует волноваться о том, что Европа начнет терять терпение и станет игнорировать просьбы Зеленского.
Ранее в США признали невозможность победы Украины в противостоянии с Россией. С таким мнением выступила бывший офицер разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер.