В США рассказали о страхе Зеленского перед российской тактикой

Politico: Зеленский боится использования РФ тактики «генерала Мороза» в споре с Европой

Журналист из США Джейми Деттмер рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает страх, что Россия задействует тактику «генерала Мороза» для решения украинского вопроса. Об этом он написал в материале для Politico.

Обозреватель заявил о страхе Зеленского перед холодами, которые вынудят Европу уступить России в области санкций и поставок оружия Украине взамен на импорт газа для обогрева домохозяйств и функционирования экономики. Украинский лидер боится использования этой российской тактики в споре в европейскими странами, отметил автор.

По словам Деттметра, Зеленский поддерживает жесткую антироссийскую позицию и требует, чтобы Европа продолжала усиливать санкции против Москвы, вплоть до эмбарго на поставки газа. Но его мнение и стремление нарастить экономическую войну способно нарушить единство внутри Евросоюза.

«Некоторые европейские дипломаты в личных беседах с Зеленским дают понять, что ему следует смягчить критику. <…> А в последние дни несколько европейских лидеров публично подчеркнули, что Украине не пойдет на пользу, если зимой и без того тяжелый энергетический кризис станет еще более жестоким», — подчеркнул он.

Колумнист добавил, что Киев беспокоится об усталости от ограничений. Однако ему также следует волноваться о том, что Европа начнет терять терпение и станет игнорировать просьбы Зеленского.

Ранее в США признали невозможность победы Украины в противостоянии с Россией. С таким мнением выступила бывший офицер разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер.