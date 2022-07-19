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В США признали невозможность победы Украины в противостоянии с Россией

Экс-офицер разведки Коффлер заявила о невозможности победить Россию западным оружием

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Американское оружие не поможет Украине победить в противостоянии с Россией, признала бывший офицер разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер в беседе с Fox News.

«Нет такого количества денег или оружия, которого хватило бы Украине для победы, <…> потому что российская армия несоизмеримо мощнее украинской», — заявила она, добавив, что украинский лидер Владимир Зеленский ставит перед собой нереалистичную цель по возврату территорий, который сейчас подконтрольны России.

По мнению Коффлер, президент США Джо Байден просчитался, направив огромную военную помощь Киеву, при этом не требуя от украинского руководства обозначить достижимые цели. Вашингтон выделил 54 миллиарда долларов и опустошил оружейные склады, однако существенных результатов это не принесло.

Ранее политический обозреватель Fox News Такер Карлсон возмутился помощи, которую страна оказывает Украине вместо того, чтобы спасать американцев во время экономического кризиса, и назвал такую ситуацию позорной. Ведущий напомнил, что в США средняя цена на бензин составляет 4,78 доллара за галлон. Это выше, чем в Мексике, где этот же объем стоит 3,12 доллара.

Пентагон в начале июля заявил, что Вашингтон выделит Украине очередной пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Уточнялось, что Киев в том числе получит четыре смонтированных на колесном шасси комплекса реактивной системы залпового огня HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды.

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Варвара Кошечкина
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