В Кабардино-Балкарии провели фестиваль искусства «Алтын къол»

В Кабардино-Балкарии провели фестиваль декоративно-прикладного искусства «Алтын къол»

В Кабардино-Балкарии провели шестой международный фестиваль декоративно-прикладного искусства и традиционной культуры карачаевцев и балкарцев «Алтын къол». Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, мероприятие, в ходе которого свои умения показали ремесленники со всего Кавказа, состоялось на Голубых озерах. Так, например, мастерицы из Дагестана продемонстрировали, как плетут тастары — нарядные свадебные платки, а участники из Карачаево-Черкесии, в свою очередь, представили чучело лошади в полный рост.

Известно, что фестиваль в Черекском районе длился до самого вчера. Отмечается, что для гостей организовали большой концерт. Кроме того, всех желающих угощали блюдами национальной кухни.

Согласно материалу, целью проведения данного события является попытка сохранить богатейшее культурное наследие страны. Организаторы «Алтын къол» уверены в том, что такие встречи крайне необходимы народам многонациональной России.

Ранее сообщалось о том, что в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике открылась выставка, посвященная костюмам и драгоценным украшениям малого народа сето, проживающего на территории Псковской области. В экспозицию вошли предметы сетосского «серебряного наряда», собранные более чем за 100 лет существования музея.