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В ГИБДД рассказали о наказании для записывающих голосовые сообщения водителей

В ГИБДД рассказали о штрафах для водителей, записывающих голосовые сообщения в движении

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Водитель, держащий телефон, набирающий СМС или голосовое сообщение во время движения, будет оштрафован на 1,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве, передает ТАСС.

По данным ведомства, это отвлекает водителя от управления автомобилем, а также подвергает опасности его и окружающих не меньше, чем «разговор по телефону без hands free».

В Госавтоинспекции добавили, что перед принятием решения о нарушении инспектор ГИБДД изучает серию снимков, которые были получены с комплекса фотовидеофиксации. В случае неудовлетворительного качества фото, содержащего признаки нарушения, собственники к административной ответственности не привлекаются.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил новое основание для лишения водительских прав автолюбителей-новичков. По его словам, причиной для этого может стать совершение ими трех и более ДТП.

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Юлия Ямпольская
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