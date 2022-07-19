Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров заявил о попытках Запада пропагандировать ЛГБТ-ценности

Глава Чечни Кадыров заявил о попытках Запада пропагандировать ЛГБТ-ценности

Фото: Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фото трансгендеров в рядах НАТО и заявил, что такие ценности пытаются пропагандировать западные страны, однако в России «такого никогда не будет». Об этом он написал в Telegram.

«Дайте нам нормального противника, чтобы мужественный был, чтобы мы могли внукам рассказывать, какой он был страшный и опасный», — подчеркнул Кадыров. По его словам, официальные публикации Киева в СМИ и социальных сетях «пропитаны этой мерзкой идеей», кроме того, принудительное навязывание подобной политики «уже дало свои плоды».

Глава Чечни добавил, что президент России Владимир Путин и его команда защищают естественные, здоровые, ясные человеческие ценности.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете на распространение данных, которые содержат пропаганду в СМИ «нетрадиционных» отношений и чайлдфри. Авторами документа выступили депутаты от партий КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты За Правду» и ЛДПР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Раскрыто решение России по поставкам газа в Европу
Конкурент Су-75 и F-35 из Южной Кореи впервые взлетел
Джастин Бибер возобновит мировой тур после парализовавшей его лицо болезни
Отправленные на выставку драгоценности на миллиарды рублей похитили неизвестные
Стало известно о местонахождении Николая Цискаридзе
Зеленский уволил Венедиктову с поста генпрокурора
Российские школьники украли вентили с теплосети и разлили 120 тонн нефти
Кадыров заявил о попытках Запада пропагандировать ЛГБТ-ценности
Украинское гражданство совладельцев Альфа-банка опровергли
Стало известно о хакерских атаках на российские АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.