Глава Чечни Кадыров заявил о попытках Запада пропагандировать ЛГБТ-ценности

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фото трансгендеров в рядах НАТО и заявил, что такие ценности пытаются пропагандировать западные страны, однако в России «такого никогда не будет». Об этом он написал в Telegram.

«Дайте нам нормального противника, чтобы мужественный был, чтобы мы могли внукам рассказывать, какой он был страшный и опасный», — подчеркнул Кадыров. По его словам, официальные публикации Киева в СМИ и социальных сетях «пропитаны этой мерзкой идеей», кроме того, принудительное навязывание подобной политики «уже дало свои плоды».

Глава Чечни добавил, что президент России Владимир Путин и его команда защищают естественные, здоровые, ясные человеческие ценности.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете на распространение данных, которые содержат пропаганду в СМИ «нетрадиционных» отношений и чайлдфри. Авторами документа выступили депутаты от партий КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты За Правду» и ЛДПР.