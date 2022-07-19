Двум городам Татарстана впервые присвоили звание «Литературный город России»

Союз писателей присвоил Елабуге и Чистополю звания «Литературных городов России»

Татарстанским населенным пунктам Елабуге и Чистополю впервые присвоены звания «Литературных городов России». Об этом сообщает «Татар-информ».

Почетное звание присваивается правлением Союза писателей России за заслуги в сохранении литературного наследия страны. Глава союза Николай Иванов вручил представителям властей Елабуги и Чистополя дипломы на торжественной церемонии.

«Города республики впервые удостаиваются почетного статуса, это вызывает особую гордость. Неслучайно победили именно Чистополь и Елабуга, ведь эти территории богаты своим наследием, о которых помнят, чтят и транслируют сами горожане», — прокомментировала награждение замминистра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова.

Ранее стало известно, что в Чебоксарах ко Дню города откроется библиотека нового поколения. Учреждение оснастят мультимедийным оборудованием и компьютерами. На модернизацию было выделено пять миллионов рублей из федерального бюджета.