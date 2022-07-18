В Чебоксарах откроется библиотека нового поколения

Библиотеку нового поколения в Чебоксарах оснастят мультимедийным оборудованием

В Чебоксарах ко Дню города откроется библиотека нового поколения — учреждение оснастят мультимедийным оборудованием и компьютерами. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

На модернизацию библиотеки из федерального бюджета было выделено пять миллионов рублей. На эти деньги было приобретено более 1,5 тысячи экземпляров документов, создано восемь автоматизированных рабочих мест, закуплены интерактивная панель, плазма и другая техника.

«К 100-летию Чувашской Республики мы написали эту концепцию и решили для себя, что эта библиотека будет объединять всех жителей города Чебоксары, сюда могут прийти представители всех народных диаспор, культур», — рассказала заместитель директора МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» Елена Петрова.

Ранее сообщалось, что в Казани пройдет международный конкурс юных чтецов «Живая классика», приуроченная ко Всероссийскому дню чтения вслух. На мероприятии выступят писатель Шамиль Идиатуллин и актриса Екатерина Шпица.