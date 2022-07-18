В Казани отпразднуют Всероссийский день чтения вслух

Екатерина Шпица выступит в Казани на конкурсе чтецов «Живая классика»

В Казани пройдет международный конкурс юных чтецов «Живая классика», приуроченная ко Всероссийскому дню чтения вслух. На мероприятии выступят писатель Шамиль Идиатуллин и актриса Екатерина Шпица, передает «Татар-информ».

Состязание состоится 23 июля в Национальной библиотеке Республики Татарстан. На мероприятии также будут организованы книжный развал и выставка, пройдут мастер-классы по чтению вслух для детей.

Гости смогут принять участие в открытом микрофоне, выступая на русском, татарском и других языках. Лучшим чтецам вручат дипломы.

Ранее стало известно, что в Северной Осетии прошла премьера мультфильма «Три богатыря и принцесса Египта», переведенного на осетинский язык. Картину переозвучивали в рамках проекта «Родная анимация».