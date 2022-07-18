Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

«Три богатыря и принцесса Египта» переведены на осетинский язык

Мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта» переведен на осетинский язык

Кадр: мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта» / Kinopoisk.ru

В Северной Осетии прошла премьера мультфильма «Три богатыря и принцесса Египта», переведенного на осетинский язык. Об этом сообщает ТАСС.

Картину переозвучивали в рамках проекта «Родная анимация», поддержанного президентским фондом культурных инициатив.

По словам руководителя проекта Тамерлана Цгоева, наличие достаточного объема мультипликационных фильмов на осетинском языке — это будущее осетинского языка.

Мультфильм презентовали на фестивале осетиноязычного мультфильма. Ранее на осетинский язык были переведены несколько российских мультфильмов, среди которых мультсериал «Лео и Тиг». Сейчас ведется работа над дубляжом мультфильма «Конь Юлий и большие скачки».

Мультфильмы на осетинском языке будут распространяться в качестве методического материала в образовательных учреждениях.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о скромных результатах «Ростеха»
Песков попросил не верить в падение оптимизма российского бизнеса
Александра Ширвиндта госпитализировали в Москве
Глава Башкирии дал поручение после ДТП со сбившим насмерть девушек россиянином
Бывшего главу страховой компании «Югория» осудили на семь лет за хищения
В России запустили новый вид ипотеки под три процента
На Украине пожаловались на недостаточные поставки тяжелого вооружения
Путин заявил о снижении смертности в России к допандемийному уровню
В The Sims 4 появятся настройки выбора сексуальной ориентации
В Петербурге впервые устроили массовое караоке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.