«Три богатыря и принцесса Египта» переведены на осетинский язык

Мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта» переведен на осетинский язык

В Северной Осетии прошла премьера мультфильма «Три богатыря и принцесса Египта», переведенного на осетинский язык. Об этом сообщает ТАСС.

Картину переозвучивали в рамках проекта «Родная анимация», поддержанного президентским фондом культурных инициатив.

По словам руководителя проекта Тамерлана Цгоева, наличие достаточного объема мультипликационных фильмов на осетинском языке — это будущее осетинского языка.

Мультфильм презентовали на фестивале осетиноязычного мультфильма. Ранее на осетинский язык были переведены несколько российских мультфильмов, среди которых мультсериал «Лео и Тиг». Сейчас ведется работа над дубляжом мультфильма «Конь Юлий и большие скачки».

Мультфильмы на осетинском языке будут распространяться в качестве методического материала в образовательных учреждениях.