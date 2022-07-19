Назван владелец замка Галкина и Пугачевой

Максим Галкин оказался единственным владельцем замка в деревне Грязь

Российский ведущий Максим Галкин оказался единственным владельцем замка в деревне Грязь, в котором он проживает со своими детьми и супругой, певицей Аллой Пугачевой. Собственника резиденции назвала «Комсомольская правда».

По информации издания, в соответствующих документах есть только имя Галкина. Он владеет несколькими земельными участками, из которых состоит резиденция. Всего ведущему принадлежат 16 участков и три располагающихся на них постройки. Первые из них Максим приобрел в 2004-м и 2008 году, остальные — в период с 2016-го по 2018 год, а последний участок был куплен в 2020 году. Замок и здание, в котором находится спа-зона, шоумен зарегистрировал в 2011 году, еще одну постройку — в 2017-м.

Адвокат Андрей Алешкин рассказал, что случится с недвижимостью при разводе Галкина и Пугачевой. Он напомнил, что делению подлежит только приобретенное после регистрации брака имущество — в данном случае после 23 декабря 2011 года. Таким образом, певица может претендовать только на половину последней постройки, но не на замок.

В мае специалист по элитной недвижимости Андрей Ковалев раскрыл стоимость недвижимости Галкина и Пугачевой. По его словам, объект упал в цене в пять раз и сейчас может быть продан за 100-150 миллионов рублей.