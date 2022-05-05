Названа стоимость упавшего в цене замка Галкина и Пугачевой

Замок Галкина и Пугачевой упал в цене в пять раз до 100 миллионов рублей

Расположенный в Подмосковье замок юмориста Максима Галкина и его супруги Аллы Пугачевой упал в цене в пять раз в связи с текущей экономической ситуацией. К такому выводу пришел специалист по элитной недвижимости и владелец компании «Экоофис» Андрей Ковалев, его слова передает KP.RU. Бизнесмен назвал особняк юмориста странным.

«Кто захочет купить такой дом? Ну если только какой-то фанат, под музей Пугачевой. Дом все-таки на любителя, не каждый может жить в таком странном архитектурном сооружении. Да, он сделан под старину, но все же это новодел, подделка. А в нынешних условиях никто не будет вкладывать деньги в такой странный дом», — отметил эксперт. Согласно его оценке, на данный момент за особняк в деревне Грязь можно выручить 100-150 миллионов рублей.

По подсчетам экспертов, строительство шестиэтажного замка площадью 2,3 тысячи квадратных метров обошлось Галкину в 10 миллионов долларов. Кроме того, шоумену приходится ежемесячно платить около миллиона рублей за содержание особняка. Ковалев считает, что энерго- и теплоснабжение обходятся Галкину в 60 тысяч рублей, работа персонала и круглосуточной охраны — в 400 тысяч, а услуги садовника — в 80 тысяч. Дополнительные затраты включают уборку бассейна и ремонтные работы.

Замок спроектировали архитекторы Вера Горлицына и Анатолий Голев. Как сообщила Горлицына, при разработке проекта изучались французские замки. Многие предметы интерьера и экстерьера были сделаны исключительно для Галкина: статуи горгулий на входе, копия антикварных рыцарских доспехов, потайные комнаты и подземные ходы, созданные по эскизам самого юмориста лифты.

В феврале Галкин показал роскошную отделку нескольких комнат в замке. В опубликованное артистом видео попали оформленные с использованием темного дерева стены, камин и колонны, украшенные цветочным орнаментом, и итальянская мебель.