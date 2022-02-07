Галкин показал роскошный интерьер замка

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин показал комнаты своего замка с роскошным интерьером. Артист поделился видео в сторис Instagram.

Галкин решил рассказать о своих перелетах во время гастролей и записал сторис, когда шел из одной комнаты в другую. В кадр попали стены, отделанные панелями из темного дерева, а также светлого оттенка камин. Колонны и потолок оказались украшены цветочным орнаментом. На оконных откосах изображены цветы и драконы.

Что касается мебели и декора, то в центре одной из комнат стоял темный стул со стульями, обитыми темно-синей тканью с ярким узором. На стенах можно заметить картины в позолоченных рамах. В другой части комнаты стоит еще один стол, покрытый белой скатертью, а также подсвечник.

В ноябре 2021 года Галкин снял сторис за завтраком вместе со своими детьми. В кадр попала кухня, выкрашенная в светло-желтый цвет. Для рабочей зоны выбрали яркий оттенок и плитку с цветочным и геометрическим узорами. Мебель выполнена в молочном оттенке.