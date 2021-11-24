Галкин позавтракал бутербродами и показал кухню в замке

Юморист Максим Галкин снял на видео интерьер кухни в замке за завтраком с детьми

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин снял на видео совместный завтрак с детьми. В кадр артиста попал интерьер кухни в замке. Галкин опубликовал видео в сторис Instagram.

Галкин показал на видео, как он вместе с детьми — Елизаветой и Гарри — завтракает бутербродами с колбасой перед их походом в школу. Часть стен на кухне оказалась выкрашена в светло-желтый цвет, а для рабочей зоны выбрали яркий оттенок и плитку с цветочным и геометрическим узорами. Артист вместе с детьми разместился за овальным столом, покрытым белой скатертью.

Мебель на кухне, включая стулья и шкаф, выполнена в молочном оттенке. В шкафу, напоминающем сервант, за стеклянными дверцами расставлена посуда. Рядом установлена плита темного цвета с бронзовыми элементами. «У нас традиционный ранний завтрак перед школой», — рассказал на видео Галкин.

Ранее Галкин показал подписчикам обстановку в спальне Аллы Пугачевой. Окна в комнате певицы были плотно зашторены, а помещение освещалось несколькими неяркими светильниками на прикроватных тумбочках. Комната оказалась не слишком просторной — практически вся мебель в ней располагалась вплотную.