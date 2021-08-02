Галкин погулял с сыном и показал виды деревни Грязь

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин снял на видео прогулку с сыном Гарри. Живописные виды деревни Грязь, в которой артист живет с семьей, он опубликовал в Instagram-сторис.

Галкин вместе с ребенком прошелся по тропинке, выложенной плиткой. Телеведущий снял на видео полевые цветы и деревья. В кадр также попала крыша особняка на заднем плане. Пейзаж дополнили фонари и ступеньки, ведущие к деревьям.

Артист обратил внимание сына на красоту растений. В ответ на слова отца мальчик пошутил: «Все склонились к дорожкам, как подданные Максима Галкина». После услышанного телеведущий рассмеялся.

Видами из дома артист также делился в мае 2021 года. Тогда он снял на видео украшенную арками и колоннами площадку, откуда была видна засаженная деревьями территория. На фон он поставил умиротворяющую музыку. Публикация вызвала восторг в сети, подписчики Галкина предложили использовать ее для медитаций.