Галкин показал вид из дома и вызвал восторг в сети

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин снял на видео вид, который открывается из его дома, чем вызвал восторг у пользователей сети. Артист опубликовал запись в Instagram.

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Галкин поднялся на украшенную арками и колоннами с узорами открытую площадку. Оттуда открывается вид на засаженную деревьями территорию. Юморист наложил на видео умиротворяющую мелодию. «Идеальное видео для дневного сна», — подписал публикацию юморист.

Подписчики телеведущего оценили атмосферу. Актриса Марина Зудина предположила, что видео можно использовать для медитаций, а фотограф Владимир Широков назвал увиденное восторгом. «Зря перед работой посмотрела», — отметила певица Лолита Милявская. Один из юзеров поинтересовался у Галкина состоянием каштанового дерева, посаженного в прошлом году. У некоторых поклонников видео вызвало ассоциации с Древней Грецией и заставкой к американской мыльной опере «Санта-Барбара».

Ранее проработавшая 30 лет у Аллы Пугачевой домработница Людмила Дороднова раскрыла секреты личной жизни артистки и рассказала о начале ее отношений с Галкиным. Женщина отметила, что телеведущий всегда приезжал к Пугачевой с цветами и очень быстро завоевал ее внимание.