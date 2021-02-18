Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала о том, как получила травму ноги. Свою историю она опубликовала в Instagram. В комментариях к ее посту телеведущий и юморист Максим Галкин дал Малышевой установку на исцеление.

«У меня надрыв передней крестообразной связки коленного сустава. Виновата сама. Потому что всю зиму хожу в туфельках на каблуках. Вот вчера на этих каблуках я и поскользнулась», — объяснила телеведущая.

Малышева отметила, что при полном разрыве крестообразной связки требуется операция. Ей же хирургическое вмешательство не понадобится: ведущей порекомендовали покой и жесткую иммобилизацию. Она, однако, отметила, что не планирует отказываться от съемок из-за травмы. «Снимать можно так, что никто ничего не заметит. И это тоже везение», — заключила доктор медицинских наук.

В комментариях многие пожелали Малышевой скорейшего выздоровления, а некоторое поинтересовались, не холодно ли ей ходить зимой в туфлях. «Даю установку на исцеление!» — написал Галкин.

17 февраля сообщалось, что Малышева повредила ногу. Она сообщила подписчикам, что у нее надрыв крестообразной связки, и показала пострадавшую ногу. Ведущая добавила, что, несмотря на травму, намерена участвовать в съемках.