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Украина заявила об ожидании ракетных комплексов NASAMS от западных стран

Министр обороны Украины Резников заявил, что страна ждет от Запада поставок ЗРК NASAMS

Фото: MKFI / Wikimedia

Министр обороны Украины Алексей Резников во время своего онлайн-выступления на конференции Атлантического совета рассказал, что Киев ждет от западных стран поставок зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. Кроме того, по его словам, страна рассчитывает получить ракеты дальнего радиуса действия, сообщает РИА Новости.

«Мы ожидаем от наших партнеров системы NASAMS вместе с ракетами к ним. Ждем NASAMS позднее в этом году», — заявил глава оборонного ведомства.

Он добавил, что верит в то, что Украина «рано или поздно» дождется поставок оружия дальнего радиуса действия. Глава Минобороны считает, что решение передать Киеву такое оружие будет принято после того, как партнеры убедятся в выполнении Украиной своих обязательств и увидят эффективность использования ею полученного снаряжения.

Ранее Резников предложил западным партнерам тестировать новое оружие на территории страны. Он отметил, что Киев заинтересован в применении современных систем боя против врага и поэтому приглашает производителей оружия тестировать свою новую продукцию на Украине.

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Марина Совина
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