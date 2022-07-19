Украина заявила об ожидании ракетных комплексов NASAMS от западных стран

Министр обороны Украины Резников заявил, что страна ждет от Запада поставок ЗРК NASAMS

Министр обороны Украины Алексей Резников во время своего онлайн-выступления на конференции Атлантического совета рассказал, что Киев ждет от западных стран поставок зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. Кроме того, по его словам, страна рассчитывает получить ракеты дальнего радиуса действия, сообщает РИА Новости.

«Мы ожидаем от наших партнеров системы NASAMS вместе с ракетами к ним. Ждем NASAMS позднее в этом году», — заявил глава оборонного ведомства.

Он добавил, что верит в то, что Украина «рано или поздно» дождется поставок оружия дальнего радиуса действия. Глава Минобороны считает, что решение передать Киеву такое оружие будет принято после того, как партнеры убедятся в выполнении Украиной своих обязательств и увидят эффективность использования ею полученного снаряжения.

Ранее Резников предложил западным партнерам тестировать новое оружие на территории страны. Он отметил, что Киев заинтересован в применении современных систем боя против врага и поэтому приглашает производителей оружия тестировать свою новую продукцию на Украине.