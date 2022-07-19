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Киев предложил Западу тестировать новое оружие на территории Украины

Глава Минобороны Резников предложил Западу тестировать новое оружие на территории Украины
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Глава Минобороны Украины Алексей Резников предложил западным партнерам тестировать новое оружие на территории страны. Об этом он заявил, выступая по видеосвязи в американском аналитическом центре «Атлантический совет», передает ТАСС.

По его словам, Киев заинтересован в применении современных систем боя против врага, а поэтому приглашает производителей оружия тестировать свою новую продукцию на Украине.

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Алевтина Запольская
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