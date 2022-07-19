Киев предложил Западу тестировать новое оружие на территории Украины

Глава Минобороны Резников предложил Западу тестировать новое оружие на территории Украины

Глава Минобороны Украины Алексей Резников предложил западным партнерам тестировать новое оружие на территории страны. Об этом он заявил, выступая по видеосвязи в американском аналитическом центре «Атлантический совет», передает ТАСС.

По его словам, Киев заинтересован в применении современных систем боя против врага, а поэтому приглашает производителей оружия тестировать свою новую продукцию на Украине.