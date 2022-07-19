Народная милиция ДНР сообщила о получении Украиной дальнобойных ракет к HIMARS

Народная милиция ДНР соообщила, что ВСУ получили ракеты к HIMARS дальностью 300 километров

Ракеты к американским реактивным системам залпового огня (РЗСО) HIMARS дальностью 300 километров, которые Вашингтон обещал поставить Киеву, уже имеются в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, пишет ТАСС.

Ранее Пентагон поставлял Украине только ракеты для HIMARS типа GMLRS, дальнобойность которых составляет 70-80 километров. Всего же для этих систем создано более 20 типов боеприпасов, некоторые способны поражать цели на расстоянии 300 километров и более.

По словам представителя Донецка, российские военные уже находили в Донбассе обломки боеприпасов к HIMARS дальностью 110-120 километров. Он заверил, что в реальности Украина уже может располагать и другими снарядами к этим системам.

«Я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине. (...) Соответственно, если они сейчас заявляют 150-180 километров, и может быть, 300 километров, значит, они уже есть», — сказал Басурин.

О скорой поставке для ВСУ дальнобойных ракет к HIMARS 19 июля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Ранее в США сообщали, что общее количество предоставленных Киеву РСЗО HIMARS уже достигло 12. Общий объем предоставленной Украине американской военной помощи составил 7,3 миллиарда долларов с начала спецоперации России.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что работу западных реактивных систем на Украине координируют специалисты из страны Североатлантического альянса.