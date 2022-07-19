Солдат ЛНР назвал особенность наступления на Соледар

Военный ЛНР рассказал, что наступление на Соледар ведется с нескольких направлений

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с трудом сдерживают продвижение союзных войск в сторону Соледара в Донецкой народной республике (ДНР), поскольку наступление ведется с нескольких направлений одновременно. Такую особенность назвал РИА Новости военнослужащий артиллерийского подразделения Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР).

«Меньше отвечают сейчас (ВСУ на обстрелы союзных войск — прим. «Ленты.ру»), потому что они разрываются на несколько направлений. Если раньше они с одной стороны ожидали, то сейчас с четырех, с пяти сторон. Каждый город мы захватываем по-разному: ЛНР с одной стороны, ДНР — с другой, РФ — с третьей. Они не могут разорваться», — рассказал солдат.

18 июля в ЛНР назвали примерные даты начала боев непосредственно за Соледар. По словам помощника главы МВД республики Виталия Киселева, бои за город должны начаться до конца недели.