В ЛНР назвали сроки освобождения Соледара

Помощник главы МВД ЛНР Киселев анонсировал освободительные бои за Соледар до конца недели

Соледар в Донецкой народной республике (ДНР) начнут освобождать до конца недели. Такие сроки назвал помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, предает ТАСС.

«В Соледаре (под контролем Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») ситуация пятьдесят на пятьдесят, поэтому в ближайшее три-четыре дня начнется его полное освобождение», — анонсировал бои сотрудник ведомства.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин заявил, что территории Донбасса будут освобождены в этом году.

17 июля в ДНР сообщили об освобождении союзными войсками 253 населенных пунктов, среди которых Новая Каменка и Стряповка. Утверждается, что войска продолжают продвигаться в сторону Соледара.