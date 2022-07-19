На инсценировавшего стрельбу рэпера OFFMi составили протокол

На инсценировавшего стрельбу в Москве рэпера OFFMi составили протокол

На 26-летнего рэпера OFFMi (настоящее имя — Никита Святковский) составили протокол после того, как он инсценировал свой расстрел в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором к хип-хоп-исполнителю, фотографировавшемуся с поклонниками на улице после своего концерта, на мотоцикле подъезжают двое неизвестных и открывают стрельбу.

Выяснилось, что оружием, из которого стреляли «злоумышленники», оказался сигнальный пистолет. После «покушения» ни Святковский, ни его команда не стали вызывать скорую помощь, а правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

В отделении полиции рэпер сообщил, что решил инсценировать стрельбу из-за падения рейтингов. Теперь на исполнителя и других участников постановочной стрельбы составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Ранее стало известно, что помилованного экс-президентом США Дональдом Трампом рэпера Kodak Black (Кодак Блэк) снова арестовали в американском штате Флорида.