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Помилованный Трампом рэпер снова арестован

Помилованного Трампом рэпера Kodak Black арестовали с опиоидами

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Помилованного экс-президентом США Дональдом Трампом рэпера Kodak Black (Кодак Блэк) снова арестовали в американском штате Флорида. Как сообщает CNN, полицейские остановили его машину для проверки.

При проверке выяснилось, что срок действия водительских прав музыканта и документов на машину истек, а стекла затонированы сильнее, чем разрешено законом. В машине полицейские нашли пакетик с 31 таблеткой обезболивающего препарата оксикодона, который является опиоидом и может вызывать привыкание.

Адвокат музыканта Брэдфорд Коэн заявил, что защита может предоставить следствию факты и обстоятельства, оправдывающие рэпера.

В ноябре 2019 года Kodak Black был приговорен более чем к трем годам лишения свободы за незаконное приобретение оружия. В последний день своего президентства Дональд Трамп помиловал рэпера за заслуги перед культурой и обществом.

В феврале 2022 года Kodak Black получил ранение в ногу на вечеринке Джастина Бибера. Неизвестный человек напал на участника команды рэпера, после чего Kodak Black ввязался в драку и услышал стрельбу.

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Александра Лисица
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