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На вечеринке Джастина Бибера произошла перестрелка

Четыре человека ранены после перестрелки на вечеринке певца Джастина Бибера

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

На закрытой вечеринке канадского певца Джастина Бибера произошла перестрелка, в которой были ранены четыре человека. Об этом сообщает портал TMZ.

Мероприятие проходило в клубе The Nice Guy в Лос-Анджелесе. На нем присутствовали такие звезды, как Дрейк, Леонардо Ди Каприо, Тоби Магуайр, Кендалл Дженнер и Хлоя Кардашьян. Многие из них успели покинуть заведение до случившегося инцидента.

Отмечается, что среди пострадавших оказался хип-хоп-артист Kodak Black, он получил ранение в ногу. Неизвестный человек напал на участника команды рэпера, после чего Kodak Black ввязался в драку и услышал стрельбу. В настоящее время он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное. Медики утверждают, что полученные им травмы не представляют опасности для жизни.

Представители правоохранительных органов заявили, что всего было произведено десять выстрелов. Полиция занимается расследованием инцидента. Стрелок до сих пор находится на свободе.

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Марина Погосян
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