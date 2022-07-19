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Россиянин пытался пробраться к любовнице через балкон и умер от удара током

В Омской области мужчина пытался пробраться к экс-любовнице через балкон и упал на ЛЭП

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Пьяный житель Омской области пытался пробраться через балкон к своей экс-любовнице и умер от удара током. Об этом сообщает региональный Следственный комитет (СК) на своем сайте.

По данным ведомства, инцидент произошел в городе Калачинске. При попытке залезть в квартиру к бывшей сожительнице 31-летний россиянин сорвался и упал на линию электропередачи (ЛЭП). От полученных травм он скончался на месте.

Следователи проводят по факту смерти мужчины проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Ранее в подмосковном Ступине мужчина сорвался с крыши дома во время ее починки и упал шеей на работающую электропилу. В результате инструмент насквозь перерезал мужчине гортань, однако он остался жив.

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Константин Лысяков
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