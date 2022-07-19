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В Кыштыме открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Глава Челябинской области Текслер открыл физкультурно-оздоровительный комплекс в Кыштыме

Фото: Борис Клипиницер / ТАСС

Глава Челябинской области Алексей Текслер открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Кыштыме. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, новая площадка рассчитана на 200 тысяч посещений в год. Отмечается, что все занятия будут проводиться на бесплатной основе. Комплекс вместил в себя игровой зал, зал борьбы, «тренажерку» и скалодром, а также электронный тир, конференц-зал, четыре раздевалки на 70 мест, оборудованный медицинский кабинет и сауну.

Известно, что указанное учреждение возвели раньше, чем планировалось: за 10 месяцев вместо 15. По словам заместителя начальника Управления по физической культуре, спорту и туризму Кыштыма Елены Симоновой, новый ФОК позволит полностью покрыть потребности горожан в занятиях спортом.

«В нашем регионе большой запрос на спорт (...) Востребованность спортивных объектов достаточно высока. Новый ФОК – это уникальный спортивный объект в целом для нашего региона. Я думаю, он будет пользоваться огромной популярностью», — высказался Текслер.

В Нижнем Новгороде с 23 июня открылся вейк-парк — первое время он будет работать в тестовом режиме. Все желающие смогут покататься на вейкборде, сапах и водных лыжах. Стоимость стартового пакета составит две тысячи рублей, а после официального открытия парка — 2,5 тысячи рублей.

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Майя Пономаренко
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