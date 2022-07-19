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Умерла известная украинская актриса Руслана Писанка

Известная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла на 57-м году жизни

Кадр: ЖВЛ / YouTube

На 57-м году жизни умерла известная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка (настоящая фамилия — Писанко). Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на ТСН.

Артистка скончалась после продолжительной болезни в ночь на 19 июля в Германии, куда она переехала в феврале этого года для прохождения лечения. Точный диагноз своего недуга звезда не раскрывала. Незадолго до переезда во время одного из спектаклей актриса упала в обморок, сломав ногу, после чего была прооперирована.

Писанка родилась 17 ноября 1965 года в Киеве, а в 1995-м окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры.

Фильмография артистки насчитывала более 30 проектов, в том числе такие картины, как «Принцесса на бобах» (1994), «Три мушкетера» (2004), «Кавказская пленница!» (2014). Актриса также принимала участие в съемках сериала «Сваты» и выступала в роли ведущей украинских телевизионных программ.

Ранее стало известно о смерти известного армянского кинопродюсера и общественного деятеля Армена Григоряна. Кинодеятель скончался на 58-м году жизни во время судебного заседания: Григоряна обвиняли в публичном унижении национального достоинства граждан Армении.

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Анастасия Астахова
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