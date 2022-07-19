Акции российского гиганта взлетели из-за возможной продажи активов в стране

Акции Polymetal выросли в цене почти на 8 процентов из-за возможной продажи активов в РФ

Акции российского производителя золота, компании Polymetal подорожали в ходе торгов на Московской бирже 19 июля. На максимуме бумаги взлетали в цене почти на 8 процентов, к моменту написания новости стоимость скорректировалась до 327 рублей (плюс 5,8 процента), свидетельствуют данные торгов.

Акции гиганта дорожают на фоне опубликованного на Лондонской бирже заявления самой компании о том, что она допускает возможность продажи расположенных в России активов.

«Если потенциальная сделка завершится, это приведет к тому, что компания сфокусируется в первую очередь на своей деятельности в Казахстане, где в настоящее время добывается более 500 тысяч унций золота в год, что в 2021 году обеспечило выручку в 984 миллионов долларов»,— говорится в сообщении.