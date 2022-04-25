Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Переход на китайское оборудование затормозил планы российского гиганта

Polymetal отложит реализацию проекта «Ведуга» из-за перехода на оборудование из Китая

Фото: Shutterstock

Polymetal, крупнейший производитель первичного серебра и второй по размеру производитель золота в России, вынужден отложить начало реализации золоторудного проекта «Ведуга» в Красноярском крае. Старт был намечен на третий квартал, однако теперь с планами придется притормозить на год-полтора, пишет РБК со ссылкой на заявление главного исполнительного директора компании Виталия Несиса.

По словам топ-менеджера, больше времени потребуется из-за перехода к китайскому и российскому оборудованию: проект потребуется адаптировать. Европейское же оборудование из-за санкций везти стало долго и дорого, сообщил он.

Хотя сам гигант под санкции не попал, транспортные компании стали отказывать в перевозе контейнеров с оборудованием в порт Санкт-Петербурга, которым Polymetal ранее пользовался. К тому же теперь компании нужно собирать большой объем документов, чтобы доказывать, что она и транспортируемые товары не стали объектом ограничений.

В результате сроки перевозки оборудования и запасных частей из Западной Европы увеличились на два-три месяца «в лучшем случае», рассказал Несис. Он пояснил, что речь идет о поставках для Амурского гидрометаллургического комбината-2 в Хабаровском крае — его запуск тоже отложили.

Кроме того, трудности с логистикой вынудили Polymetal на неопределенный срок отодвинуть реализацию проекта Тихоокеанского гидрометаллургического комбината рядом с морским портом Советская гавань в Хабаровском крае. Компания изучает возможность его переноса в Казахстан.

В середине апреля сообщалось, что еще один крупный производитель золота, Petropavlovsk, задумался о продаже долей в действующих активах: из-за западных санкций компания столкнулась с трудностями с обслуживанием долга и сбытом продукции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об ударе по инфраструктуре для поставок оружия на Украине
Народная милиция ДНР раскрыла потери потери ВСУ за сутки
Депутат Милонов стал ведущим шоу о геях на YouTube
В ходе спецоперации заметили стелс-танк
В Южной Осетии назвали дату второго тура президентских выборов
Блогерша пять лет носила одно и то же платье на вечеринки и удивила подписчиков
Швеция получила гарантии безопасности от Запада на время решения вопроса о НАТО
Названа стоимость самого дешевого съемного жилья в Москве
В тубдиспансере россиянин убил соседа по палате во время ссоры
Врач связал боль в пупке со смертельно опасным заболеванием
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.