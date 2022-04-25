Переход на китайское оборудование затормозил планы российского гиганта

Polymetal отложит реализацию проекта «Ведуга» из-за перехода на оборудование из Китая

Polymetal, крупнейший производитель первичного серебра и второй по размеру производитель золота в России, вынужден отложить начало реализации золоторудного проекта «Ведуга» в Красноярском крае. Старт был намечен на третий квартал, однако теперь с планами придется притормозить на год-полтора, пишет РБК со ссылкой на заявление главного исполнительного директора компании Виталия Несиса.

По словам топ-менеджера, больше времени потребуется из-за перехода к китайскому и российскому оборудованию: проект потребуется адаптировать. Европейское же оборудование из-за санкций везти стало долго и дорого, сообщил он.

Хотя сам гигант под санкции не попал, транспортные компании стали отказывать в перевозе контейнеров с оборудованием в порт Санкт-Петербурга, которым Polymetal ранее пользовался. К тому же теперь компании нужно собирать большой объем документов, чтобы доказывать, что она и транспортируемые товары не стали объектом ограничений.

В результате сроки перевозки оборудования и запасных частей из Западной Европы увеличились на два-три месяца «в лучшем случае», рассказал Несис. Он пояснил, что речь идет о поставках для Амурского гидрометаллургического комбината-2 в Хабаровском крае — его запуск тоже отложили.

Кроме того, трудности с логистикой вынудили Polymetal на неопределенный срок отодвинуть реализацию проекта Тихоокеанского гидрометаллургического комбината рядом с морским портом Советская гавань в Хабаровском крае. Компания изучает возможность его переноса в Казахстан.

В середине апреля сообщалось, что еще один крупный производитель золота, Petropavlovsk, задумался о продаже долей в действующих активах: из-за западных санкций компания столкнулась с трудностями с обслуживанием долга и сбытом продукции.