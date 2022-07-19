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Прическу принца Гарри высмеяли в сети со словами «неряшливая швабра»

Пользователи Twitter высмеяли прическу принца Гарри на выступлении перед Генассамблеей ООН

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Пользователи сети назвали неопрятным внешний вид принца Гарри во время выступления перед Генеральной Ассамблеей ООН в честь Дня Нельсона Манделы. Соответствующие комментарии появились в Twitter.

Упомянутое мероприятие 37-летний герцог Сассекский посетил в компании своей супруги Меган Маркл. Для произнесения речи он выбрал классический темно-синий костюм и белую рубашку с галстуком. При этом юзеры обратили внимание на его прическу, высмеяв ее со словами «неряшливая швабра», и посоветовали обратиться к профессиональному парикмахеру.

«Почему он всегда выглядит мятым и неряшливым?», «Побрейся уже налысо! Никто не воспримет всерьез человека, похожего на бездомного клоуна», «Гарри нужна профессиональная стрижка и коррекция бороды. А еще лучше сбрить весь этот противный пух», «Думаю, главная ошибка принца Гарри — его стрижка», — возмущались пользователи сети.

Ранее в июле премьер-министр Канады Джастин Трюдо сменил имидж и стал объектом насмешек в сети. Политик коротко подстриг волосы, оставив при этом прямую челку. По этой причине юзеры принялись сравнивать его с героем актера Джима Керри из фильма «Тупой и еще тупее» и отмечать, что государственный деятель посетил «ужасного парикмахера Марка Цукерберга».

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Полина Гераскина
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