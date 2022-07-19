Прическу принца Гарри высмеяли в сети со словами «неряшливая швабра»

Пользователи Twitter высмеяли прическу принца Гарри на выступлении перед Генассамблеей ООН

Пользователи сети назвали неопрятным внешний вид принца Гарри во время выступления перед Генеральной Ассамблеей ООН в честь Дня Нельсона Манделы. Соответствующие комментарии появились в Twitter.

Упомянутое мероприятие 37-летний герцог Сассекский посетил в компании своей супруги Меган Маркл. Для произнесения речи он выбрал классический темно-синий костюм и белую рубашку с галстуком. При этом юзеры обратили внимание на его прическу, высмеяв ее со словами «неряшливая швабра», и посоветовали обратиться к профессиональному парикмахеру.

«Почему он всегда выглядит мятым и неряшливым?», «Побрейся уже налысо! Никто не воспримет всерьез человека, похожего на бездомного клоуна», «Гарри нужна профессиональная стрижка и коррекция бороды. А еще лучше сбрить весь этот противный пух», «Думаю, главная ошибка принца Гарри — его стрижка», — возмущались пользователи сети.

Ранее в июле премьер-министр Канады Джастин Трюдо сменил имидж и стал объектом насмешек в сети. Политик коротко подстриг волосы, оставив при этом прямую челку. По этой причине юзеры принялись сравнивать его с героем актера Джима Керри из фильма «Тупой и еще тупее» и отмечать, что государственный деятель посетил «ужасного парикмахера Марка Цукерберга».