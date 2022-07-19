Новую прическу премьера Канады Трюдо высмеяли в сети

Премьера Канады Трюдо сравнили с героем фильма «Тупой и еще тупее» из-за новой стрижки

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сменил имидж и стал объектом насмешек в сети. Соответствующие посты появились в Twitter.

Пользователи сети обратили внимание на прическу государственного деятеля во время его посещения парка в городе Гатино, где он поговорил с детьми об окружающей среде и важности защиты природы. На размещенных кадрах видно, что Трюдо коротко подстриг волосы, оставив при этом прямую челку.

Новая стрижка мужчины привлекла внимание общественности, которая принялась высмеивать его внешний вид в многочисленных постах в соцсетях. Так, некоторые сравнили премьера с героем актера Джима Керри из фильма «Тупой и еще тупее». «Трюдо думал, что мы не узнаем его с новой дурацкой прической?» — пошутил юзер с никнеймом jbg_1979. «Канада действительно становится тупее и тупее», — написал @WeAreCanProud. «Трюдо ходил к ужасному парикмахеру Цукерберга?» — согласился @bcbluecon.

В октябре 2021 года Ким Чен Ын сменил стрижку и прослыл Аль Пачино. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын зачесал волосы назад и зафиксировал их гелем. Кроме того, он перестал сбривать виски, оставив короткие волосы по бокам. Вскоре в Twitter он вскоре прослыл северокорейским Аль Пачино, который снимался с упомянутой стрижкой в фильме «Крестный отец» 1972 года.