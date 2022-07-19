Мэр российского города сравнил электросамокаты со спешкой на кладбище

Мэр Набережных Челнов: спешить с арендой электросамокатов опасно, не имея инфраструктуры

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что сервисы по аренде электросамокатов в городе появятся не раньше создания в регионе соответствующей инфраструктуры. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии российского города.

В противном случае, по словам главы Набережных Челнов, транспорт может быть опасным для жизни. «Инфраструктура нужна. После этого определить правила, а их еще не определили на федеральном уровне. Куда мы торопимся? На кладбище что ли торопимся? Прямой путь туда, если до конца все это дело не продумать», — пояснил Магдеев.

По словам мэра, аренду электросамокатов не стоит сравнивать с хлебом и молоком — они не являются предметами первой необходимости. «Кому хочется покататься, можно купить и покататься. А так, массово, пока мы не готовы. Мы работаем не для того, чтобы кому-то понравиться», — отметил глава города.

В апреле в Набережных Челнах случился скандал с одним сервисом аренды электросамокатов. Транспорт появился на улицах города, но спустя месяц городские власти заявили, что устройства разместили незаконно — оператор не оформил необходимых документов. Тогда администрация потребовала вывезти электросамокаты из города.

Ранее электросамокаты назвали вторым по опасности мобильным видом транспорта: на инциденты с ними, по данным Страхового Дома ВСК приходится 27 процентов обращений. Лидером рейтинга страховщики назвали велосипеды, с которыми связаны 70 процентов аварий.