Назван самый опасный мобильный вид транспорта

Страховщики назвали велосипед самым опасным мобильным видом транспорта

Самым опасным видом мобильного транспорта оказался велосипед. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК при изучении статистики выплат по травмам, пишет «Российская газета».

По данным компании, от велосипедистов поступает 70 процентов обращений, связанных с различными травмами в результате падений. Причиной большого числа подобных страховых случаев специалисты назвали вес транспорта и его способность к быстрому передвижению — падать приходится с большей высоты и на большей скорости.

Второе место по опасности заняли самокаты — доля подобных обращений составила 27 процентов. Самыми безвредными, по мнению аналитиков, оказались ролики — от катающихся на них поступило лишь три процента запросов на возмещение ущерба.

При этом чаще всего травмы от катания на велосипедах, самокатах и роликах получают мужчины — они обращались по таким страховым случаям на 73 процента чаще, чем женщины. Однако в целом самой травматичной долей населения считаются несовершеннолетние — с ними, по оценкам специалистов, связано 70 процентов происшествий. Другой уязвимой для повреждений группой оказались тридцатилетние — от них поступает 20 процентов обращений.

Самым опасным месяцем для катания на мобильном транспорте аналитики назвали июнь — почти 27 процентов обращений в весенне-летний сезон случаются в этот период. На втором месте — май (23 процента), на третьем — июль (20 процентов). Меньше всего шансов получить травму в марте, когда фиксируют лишь три процента таких страховых случаев.

«В 2021 году только за период март-август мы выплатили своим клиентам около 700 тысяч рублей компенсаций по подобным страховым случаям. Страховка способна покрыть стоимость лечения в частной клинике, компенсировать потерю дохода из-за временной нетрудоспособности», — пояснил заместитель генерального директора компании по управлению убытками Артем Король.

В феврале россиянам назвали самые опасные для пассажиров регионы. Таковыми оказались Ставропольский край и Смоленская область — там чаще всего случаются летальные ДТП с участием общественного транспорта.

