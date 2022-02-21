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Названы наиболее опасные для пассажиров регионы

Чаще всего летальные ДТП с общественным транспортом происходят в Ставропольском крае

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Чаще всего летальные ДТП с участием общественного транспорта происходят в Ставропольском крае и Смоленской области. Такие регионы назвали наиболее опасными для пассажиров эксперты «АльфаСтрахования», сообщает «Газета.Ru».

По данным с 2015 по 2021 годы, на Ставропольский край пришлось 36,4 процента от общего числа аварий с летальным исходом. В Смоленской области таких ДТП произошло 27,3 процента. Доля Челябинска и Санкт-Петербурга, которые оказались на третьем месте, составляет по 18,2 процента.

Чаще всего аварии с участием общественного транспорта в России оборачиваются для пассажиров легкими телесными повреждениями, в числе которых — ушибы мягких тканей и сотрясения головного мозга. Также у пострадавших наблюдаются переломы конечностей, реже — увечья тяжелой степени. При этом эксперты отметили, что число летальных исходов невелико и составляет менее двух процентов.

В ноябре 2021 в ГИБДД назвали самое аварийное время на московских дорогах. Согласно их оценкам, больше половины ДТП происходит в столице с 12:00 до 21:00.

Нина Ташевская
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