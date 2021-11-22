Названо самое аварийное время на дорогах Москвы

ГИБДД Москвы: пик аварийности в городе приходится на интервал с шести до девяти вечера

Более половины дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с погибшими и пострадавшими происходит в Москве с 12 дня до 9 вечера, сообщает столичная ГИБДД в своем Telegram-канале.

Пик аварийности приходится на интервал времени с шести до девяти вечера. Негативными факторами в ГИБДД назвали высокую интенсивность движения автотранспорта и плохую видимость пешеходов в зимний период. Меньше всего ДТП зафиксировано с трех до шести часов утра.

За первые 10 месяцев 2021 года в Москве произошло более 6,9 тысячи ДТП, в результате которых 283 человека погибли, 7,9 тысячи получили ранения различной степени тяжести. Самые частые аварии — наезды на пешеходов. Их фиксируется на 26 процентов больше, чем автомобильных столкновений. Более половины наездов совершены в зоне действия пешеходного перехода.

Ранее в столице произошло смертельное ДТП с участием автоблогера Саида Губденского. 20 ноября на Кутузовском проспекте 28-летний Губденский на автомобиле BMW M4 Competition выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo и Mercedes. В результате аварии погибли блогер и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.