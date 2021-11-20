Четверо дагестанцев попали в аварию во время съемок видео

Четверо жителей Кумторкалинского района Дагестана пострадали в ДТП во время съемок видео

Четверо жителей Кумторкалинского района Дагестана пострадали в крупном ДТП во время съемок видео. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале МВД по республике.

По информации правоохранителей, авария произошла на 795 километре трассы «Кавказ». 21-летний дагестанец ехал по дороге эффектными зигзагами, но не справился с управлением. Управляя автомобилем марки «ВАЗ-217030» без номеров, он съехал с дороги и врезался в ограждение.

В результате аварии водитель и трое его пассажиров были госпитализированы в больницу с различными травмами.

Накануне в результате столкновения трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве пострадали четыре человека, двое из них погибли. Жертвами ДТП стали известный автоблогер Саид Губденский и президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.