Известный блогер устроил смертельное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

В результате столкновения трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве пострадали четыре человека, двое из них погибли. Жертвами ДТП стали известный автоблогер Саид Губденский и президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

Аварию спровоцировал BMW M4 Competition, выехавший на встречную полосу и врезавшийся в автомобили Volvo и Mercedes. Первоначально сообщалось, что в ДТП участвовали четыре машины, однако эта информация не подтвердилась. В результате столкновения человека, находившегося в BMW, выбросило на проезжую часть. Еще двое оказались зажаты в салоне автомобиля.

На кадрах, снятых камерами видеонаблюдения, заметно, что во время аварии асфальт был влажным после прошедшего в столице дождя. Черный BMW на большой скорости обогнал несколько машин, затем перестроился с одной полосы на другую и вылетел на встречную полосу. Также были опубликовано видео, демонстрирующее последствия смертельной аварии.

За рулем BMW был известный блогер

Виновником аварии оказался 28-летний блогер Саид Губденский, который был за рулем BMW M4 Competition. На его блог в Instagram были подписаны почти 500 тысяч человек. В нем он называл себя предпринимателем и утверждал, что хочет стать лидером в российском автобизнесе.

По информации московской прокуратуры, ранее Губденский лишался прав за нарушения правил дорожного движения, а также ездил без номеров. Блогер приобрел BMW M4 Competition всего неделю назад. За четыре дня до ДТП он успел выложить видео о том, как гоняет на новом автомобиле.

28-летний мужчина, управлявший BMW, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ, в том числе в Москве, и лишался права управления транспортным средством Прокуратура города Москвы

Причиной аварии на Кутузовском проспекте в Москве стало превышение скорости и «игра в шашки» — попытка ехать быстрее скорости потока, постоянно перестраиваясь из ряда в ряд. Губденский не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Водитель BMW и его пассажир погибли

Водитель BMW Саид Губденский погиб на месте происшествия. Президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов, который был одним из его пассажиров, был госпитализирован в тяжелом состоянии и скончался в больнице (по другой информации, он погиб до приезда медиков).

В результате ДТП легкие травмы получили еще два человека: 36-летний Владимир Шатун и 32-летний Алексей Мельник. Шатун получил сотрясение мозга, а Мельник — множественные поверхностные травмы и ушибы. Оба отказался от госпитализации.

Mercedes, с которым столкнулся BMW Губденского, принадлежал предпринимателю Ратмиру Тимашеву. В 2011 году журнал Forbes включал его в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России, в 2016 году «Коммерсантъ» упомянул Тимашева в списке 100 ведущих российских интернет-миллионеров. В 2018 году Fobes оценивал его состояние в 950 миллионов долларов. О том, находился ли он за рулем или в салоне, неизвестно.