Генпрокуратура ДНР опровергла сообщения о 300 погибших в драмтеатре Мариуполя

Генпрокуратура ДНР опровергла гибель 300 человек в драмтеатре в Мариуполе, найдены 14 тел

Начальник следственного управления генеральной прокуратуры Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Куцурубенко заявил в беседе с РИА Новости, что информация о гибели 300 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя оказались фейком.

По словам главы ведомства, в помещении разрушенного театра найдены останки 14 погибших, а едкий запах у здания объясняется наличием рыбного склада в подвале, устроенного для пункта раздачи пищи.

«Других останков не обнаружено», — заверил Куцурубенко.

Представитель генпрокуратуры подчеркнул, что завалы уже полностью разобраны, а все подвальные помещения исследованы.

Куцурубенко также заявил, что утверждения Киева и Европы о российском авиаударе по театру являются «ложью и фейком». «Мы делаем вывод, что, вероятнее всего, произошел взрыв внутри здания некоего безоболочного взрывного устройства», — подчеркнул Куцурубенко. В материалах дела, указал он, есть показания о том, что за несколько дней до взрыва «в драмтеатр лицами в военной форме заносились какие-то ящики». Следствие предполагает, что именно эти ящики и могли сдетонировать.