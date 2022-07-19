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Генпрокуратура ДНР опровергла сообщения о 300 погибших в драмтеатре Мариуполя

Генпрокуратура ДНР опровергла гибель 300 человек в драмтеатре в Мариуполе, найдены 14 тел

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Начальник следственного управления генеральной прокуратуры Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Куцурубенко заявил в беседе с РИА Новости, что информация о гибели 300 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя оказались фейком.

По словам главы ведомства, в помещении разрушенного театра найдены останки 14 погибших, а едкий запах у здания объясняется наличием рыбного склада в подвале, устроенного для пункта раздачи пищи.

«Других останков не обнаружено», — заверил Куцурубенко.

Представитель генпрокуратуры подчеркнул, что завалы уже полностью разобраны, а все подвальные помещения исследованы.

Куцурубенко также заявил, что утверждения Киева и Европы о российском авиаударе по театру являются «ложью и фейком». «Мы делаем вывод, что, вероятнее всего, произошел взрыв внутри здания некоего безоболочного взрывного устройства», — подчеркнул Куцурубенко. В материалах дела, указал он, есть показания о том, что за несколько дней до взрыва «в драмтеатр лицами в военной форме заносились какие-то ящики». Следствие предполагает, что именно эти ящики и могли сдетонировать.

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Марина Совина
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