Следствие раскрыло результаты расследования взрыва в драмтеатре в Мариуполе

В генпрокуратуре ДНР заявили, что взрыв в драмтеатре в Мариуполе произошел внутри здания

Начальник следственного управления генеральной прокуратуры Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Куцурубенко в беседе с РИА Новости раскрыл результаты расследования взрыва в драмтеатре в Мариуполе, произошедшего в марте 2022 года.

По словам Куцурубенко, материалы уголовного дела, допросы очевидцев, проведенные экспертизы и исследования свидетельствуют, что взрыв в здании драматического театра произошел внутри. Он пояснил, что при разборе завалов в здании театра не было обнаружено ни одного поражающего элемента, ни одной части или элемента авиабомбы либо каких-либо других боеприпасов.

Он заявил, что утверждения Киева и Европы о российском авиаударе по театру являются «ложью и фейком». «Мы делаем вывод, что, вероятнее всего, произошел взрыв внутри здания некоего безоболочного взрывного устройства», — подчеркнул Куцурубенко. В материалах дела, указал он, есть показания о том, что за несколько дней до взрыва «в драмтеатр лицами в военной форме заносились какие-то ящики». Следствие предполагае, что именно эти ящики и могли сдетонировать, заключил он.

Ранее помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев сообщил, что причиной взрыва драмтеатра в Мариуполе стала детонация взрывчатки изнури здания, а не авиаудар Военно-космических сил (ВКС) России. Речь идет о взрыве, который произошел 16 марта, когда город контролировался Вооруженными силами Украины (ВСУ). В здании укрывались в том числе и мирные жители.

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