В ЛНР заявили о подрыве здания драмтеатра в Мариуполе изнутри

МВД ЛНР заявило, что причиной взрыва драмтеатра Мариуполя стала детонация взрывчатки

Причиной взрыва драмтеатра в Мариуполе стала детонация взрывчатки изнури здания, а не авиаудар Военно-космических сил (ВКС) России. Об этом заявил помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, его цитирует РИА Новости.

Речь идет о взрыве, который произошел 16 марта, когда город контролировался Вооруженными силами Украины (ВСУ). В здании укрывались в том числе и мирные жители.

Как утверждает помощник министра, украинские военные незадолго до взрыва «затаскивали ящики» в здание, которых «было 67 или 68».

«Были небольшого размера — от трех до четырех килограммов взрывчатки, возможно, там были еще боеприпасы, мины, это значения не имеет, поскольку фугас, который был заложен, был очень мощный», — сказал Киселев.

Он утверждает, что детонация произошла из-за попытки привязать к зарядам «какие-то проводки», и большей частью погибших оказались военнослужащие ВСУ, а не гражданские.

Ранее сообщалось, что российские следователи обнаружили останки жителя в полуподвальном помещении драматического театра. Предположительно, это был мужчина, который находился там во время взрыва.