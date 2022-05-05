Человеческие останки обнаружили в здании драмтеатра в Мариуполе

Следователи СК России обнаружили останки человека в здании драмтеатра в Мариуполе

Следователи Следственного комитета России (СКР) обнаружили останки мирного жителя города Мариуполь в полуподвальном помещении драматического театра. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе осмотра здания следователи обнаружили в полуподвальном помещении под сценой останки человека. Предположительно, это был мирный житель, который находился там во время взрыва. В результате пожара уцелели несколько, костей похожих на ребра, и фрагмент мягких тканей. Все обнаруженное отправлено для дальнейших исследований. Осмотр мест преступлений продолжается.

История со взрывом Мариупольского драматического театра получила широкую огласку в СМИ. Украинские издания утверждали, что по сооружению ударила российская авиация. Однако эта версия подверглась критике — в частности, ее не подтвердили в Минобороны России. Согласно заявлению ведомства, боевики нацбатальона «Азов» совершили кровавую провокацию и взорвали заминированное здание театра. 12 апреля, когда большая часть Мариуполя перешла к донецким войскам, в театр пустили журналистов.