«Страна.ua»: в Николаеве захотели провести рейд против жителей, сотрудничающих с Россией

В Николаеве проведут рейд против сторонников России. Об этом сообщает губернатор Николаевской области Виталий Ким, пишет Telegram-канал издания «Страна.ua».

Власти области захотели выявить жителей, сотрудничающих с Россией, для чего город могут закрыт на несколько дней. «Есть те, кто здесь давно, с какой-то идеей. Есть люди, которые отчаялись или не думают о последствиях, или решили заработать», — объяснил губернатор.

По его словам, следует пресечь попытки слежки за местами расположения военных, систем противовоздушной обороны (ПВО) «или чего-либо». Среди конкретных мер в городе он назвал введение комендантского часа, кроме того, должностные лица «пойдут по домам и отработают нехороших людей».

Ранее сообщалось, что на освобожденных территориях Запорожской области поощрят отказ воевать в войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ). Член администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал отказавшихся вступить в ВСУ ответственными людьми с гражданской позицией.