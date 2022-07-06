Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Запорожской области поощрят отказ от службы в ВСУ

Член администрации Запорожской области Рогов пообещал поощрить отказ от службы в ВСУ

Фото: Jorge Silva / Reuters

На освобожденных территориях Запорожской области поощрят отказ воевать в войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил член администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Рогов назвал отказавшихся вступить в ВСУ ответственными людьми с гражданской позицией. «Все люди, кто не взял в руки оружие и подвергся преследованию со стороны режима Зеленского, будут чисты перед законом», — сказал он.

По его словам, ВСУ могут попытаться заставить запорожцев призывного возраста нести службу на стороне Киева. Рогов заявил, что таким людям необходимо перейти на освобожденные территории области, и пообещал им помощь в этом.

Ранее сообщалось, что к настоящему моменту освобождено порядка 72–73 процентов территории области.

19 июня Рогов назвал безопасным сухопутный коридор, запущенный ранее через народные республики Донбасса и освобожденные территории юга Украины. По его словам, на данный момент там не ведутся боевые действия. Также он призвал к открытию второго подобного транспортного пути с Россией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Госдуме сочли выгодным для Литвы строительство новой трассы в Калининград
В Херсоне задержали организаторов покушения на местного главу УСИН
Собянин объявил о начале работы над «электромосквичом»
Россиянка отдохнула в Греции и рассказала о криках «fuck Russians!» вслед
Перечислены меры борьбы с эмбарго на российское золото
Россиянам разрешили скрывать данные для защиты от санкций
Стилистка раскрыла удешевляющие женский образ цвета
Врач назвал неожиданное полезное свойство макарон
Проректора Российской таможенной академии обвинили в торговле наркотиками
Зеленского обвинили в решении устроить террор в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.