В Запорожской области поощрят отказ от службы в ВСУ

Член администрации Запорожской области Рогов пообещал поощрить отказ от службы в ВСУ

На освобожденных территориях Запорожской области поощрят отказ воевать в войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил член администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Рогов назвал отказавшихся вступить в ВСУ ответственными людьми с гражданской позицией. «Все люди, кто не взял в руки оружие и подвергся преследованию со стороны режима Зеленского, будут чисты перед законом», — сказал он.

По его словам, ВСУ могут попытаться заставить запорожцев призывного возраста нести службу на стороне Киева. Рогов заявил, что таким людям необходимо перейти на освобожденные территории области, и пообещал им помощь в этом.

Ранее сообщалось, что к настоящему моменту освобождено порядка 72–73 процентов территории области.

19 июня Рогов назвал безопасным сухопутный коридор, запущенный ранее через народные республики Донбасса и освобожденные территории юга Украины. По его словам, на данный момент там не ведутся боевые действия. Также он призвал к открытию второго подобного транспортного пути с Россией.