В Запорожской области назвали процент освобожденной территории региона

Член Запорожской администрации Рогов заявил об освобождении 73 процентов региона

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал процент освобожденной территории региона. Об этом он высказался в эфире передачи «Соловьев Live».

По его словам, к настоящему моменту было освобождено порядка 72-73 процентов территории области. При этом Рогов отметил, что процент освобожденной территории Донецкой народной республики (ДНР) «чуть-чуть меньше».

Ранее Владимир Рогов назвал безопасным сухопутный коридор, запущенный ранее через народные республики Донбасса и освобожденные территории юга Украины. Он заявил, что на данный момент там не ведутся боевые действия, и призвал к открытию второго подобного транспортного пути с Россией — через Запорожье, Харьков и Днепр.