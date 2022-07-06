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В Запорожской области назвали процент освобожденной территории региона

Член Запорожской администрации Рогов заявил об освобождении 73 процентов региона

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал процент освобожденной территории региона. Об этом он высказался в эфире передачи «Соловьев Live».

По его словам, к настоящему моменту было освобождено порядка 72-73 процентов территории области. При этом Рогов отметил, что процент освобожденной территории Донецкой народной республики (ДНР) «чуть-чуть меньше».

Ранее Владимир Рогов назвал безопасным сухопутный коридор, запущенный ранее через народные республики Донбасса и освобожденные территории юга Украины. Он заявил, что на данный момент там не ведутся боевые действия, и призвал к открытию второго подобного транспортного пути с Россией — через Запорожье, Харьков и Днепр.

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Алевтина Запольская
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