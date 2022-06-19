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В Запорожье заявили о необходимости полного освобождения востока Украины

Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов призвал освободить Запорожье, Харьков и Днепр

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил о необходимости полного освобождения востока Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Так, он отметил, что сухопутный коридор, запущенный ранее через народные республики Донбасса и освобожденные территории юга страны, безопасен, поскольку на данный момент на указанных территориях не ведутся военные действия. По этой причине он призвал к открытию второго подобного транспортного пути с Россией — через Запорожье, Харьков и Днепр.

«В перспективе важно запустить полноценный коридор по трассе МоскваСимферополь, которая проходит через Харьков, Днепропетровск и Запорожье. Эти города однозначно должны быть освобождены», — заключил Рогов.

Ранее Владимир Рогов заявил, что бюджет Запорожской области, который за июнь составил 7,2 миллиарда рублей, сформирован за счет дотаций со стороны России. «Июньский бюджет дотируемый, идет поддержка от России. Это не секрет», — уточнил Рогов. По его словам, средства, перечисленные Москвой, необходимы для «поддержания жизнеобеспечения» области.

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Карина Черных
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