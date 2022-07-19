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Безработного россиянина задержали за стрельбу из автомата

Под Волгоградом задержан мужчина за стрельбу из охолощенного автомата АК74У-СО

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / РИАЦ - Новости Волгограда и области

В Волгоградской области правоохранители задержали 39-летнего безработного местного жителя за стрельбу из автомата. Об этом во вторник, 19 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По данным ведомства, вечером 18 июля в отдел полиции позвонили обеспокоенные жители и сообщили о стрельбе на окраине города Ленинска. Прибывшие силовики обнаружили несколько пьяных мужчин, один из которых стрелял из охолощенного автомата АК74У-СО.

Фигурант рассказал, что купил автомат в Москве, но не уведомил Росгвардию о его покупке. Мужчине грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей и конфискация оружия и патронов.

Ранее сообщалось, что в Тульской области 63-летний местный житель ранил 11-летнего мальчика во время стрельбы по бродячим собакам.

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Екатерина Власова
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